فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في دسوق للصيانة اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم الثلاثاء

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء بمدينة دسوق هي «تقسيم الحلو، ومستشفى فيصل، والمركز الطبي»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وتهيب هندسة كهرباء دسوق، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المُشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.