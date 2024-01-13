فصل التيار الكهربائي عن «مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ لمدة ساعتين اليوم

أعلنت هندسة كهرباء مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن المركز، اليوم السبت، من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، ولمدة ساعتين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بمعرفة هندسة كهرباء مطوبس.

فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة مطوبس

وأوضحت هندسة الكهرباء، في بيان، أنّه سيجري فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة مطوبس، للقيام بأعمال الصيانة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء مطوبس، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.