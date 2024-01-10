محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد شركة بيفار الصينية فرص الاستثمار

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفدا من شركة بيفار الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات، وذلك لبحث فرص الاستثمار في الإسكندرية، جاء ذلك بحضور يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالوفد الصيني في الإسكندرية، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالمدينة.

الشريف: الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، وتمتلك العديد من مقومات الاستثمار.

محافظ الإسكندرية: لدينا مواني تتيح فرص التصدير والاستيراد

وأكد أن بها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها؛ مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود المواني التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

مناطق صناعية وتجارية في الإسكندرية

وفي ختام اللقاء؛ اقترح المحافظ على الوفد زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مضيفًا بأن محافظة الإسكندرية حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كل الأصعدة وخاصة في مجال الاستثمار.