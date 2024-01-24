10 فوائد لشرب الشاي الأخضر في الشتاء.. يحمي من نزلات البرد

الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة، التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ب وحمض الفوليك، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، فضلًا عن مضادات الأكسدة، كما يمتلك الشاي الأخضر ميزة منح الجسم للدفء والطاقة في فصل الشتاء وتقوية المناعة ومقاومة أمراض الشتاء المعروفة من نزلات البرد والرشح وغيرها، بحسب ما نشره موقع Health الطبي.

تنقية الجسم من السموم

يساعد شرب الشاي الأخضر في فصل الشتاء على تنقية الجسم من السموم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بحسب ما أكدته الدكتورة نهلة عبد الوهاب في حديثها مع «الوطن»، كما يساعد في عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على صحة الأسنان، بالإضافة إلى دوره في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ.

هناك منافع أخرى للشاي الأخضر يمكن توضيحها في التالي:

- يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتقي من تكاثر فيروس الأنفلونزا ونزلات البرد.

- شرب الشاي الأخضر يقلل من احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

الوقاية من أمراض القلب

- يحتوي الشاي الأخضر على حمض البانتوثينيك الذي يلعب دورًا في حرق الدهون وتحسين كفاءة عمل التمثيل الغذائي في الجسم.

- وقاية الجلد من تأثيرات الشمس الضارة، بما يساهم في الحماية من شيخوخة الجلد.

- الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين عمل الأوعية الدموية وخفض الكوليسترول الضار في الجسم.

- يساعد شرب الشاي الأخضر على موازنة نسبة السكر في الدم.

بالرغم من الفوائد العديدة للشاي الأخضر؛ إلا أنه يجب الحذر من الإفراط في تناوله، بحسب ما قالته استشارية التغذية، إذ يسبب كثره شره في اليوم بحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي وحرقة المعدة، فضلًا عن مشكلات النوم والصداع نتيجة احتوائه على الكافيين، كما يتفاعل مع بعض الأدوية.