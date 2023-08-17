رائد زراعة الأمعاء يروي تفاصيل إنقاذه لطفل عانى من فشل بحركة الجهاز الهضمي

حكى الدكتور كريم أبوالمجد، الجراح العالمي ورائد زراعة الأمعاء، تفاصيل إنقاذ حياة طفل يدعى «مصطفى»، قائلا إن رحلته مع الطفل بدأت من 6 أو 7 سنوات، والمرض المصاب به، فشل متقدم في حركة الجهاز الهضمي، التي غالبا تبدأ بالقولون ثم المعدة ثم الأمعاء.

«مصطفى» عانى من الفشل الحركي بالجهاز الهضمي

أضاف «أبوالمجد»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن «مصطفى» يعاني من مرض السكر، الذي يضاعف من مشكل الفشل الحركي في الجهاز الهضمي، وبسبب عدم وجود إتاحة لتبرع الأعضاء من شخص حديث الوفاة في مصر حاليا.

وأشار إلى أن قانون تبرع الأعضاء من شخص حديث الوفاة في مصر، جرى إصداره في 2010، لكن لم يطبق على المستوى الإكلينيكي.

طريقة اكتشفها منذ 15 عاما

ولفت إلى أن والدة «مصطفى» تواصلت معه لعرض حالته، فعلم أنه يعاني من بداية فشل حركة الجهاز الهضمي مع السكر، فأجرى له عملية، واكتشفها منذ 15 عاما للمرضى مثل حالته التي لا يستطع زراعة لهم أمعاء أو أحشاء، وبالفعل أجرى له العملية وساعدته سنة أو سنة ونصف إلا أن المرض يستمر لأن جزءاً منه عيب خلقي.