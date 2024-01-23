نور النبوي يكشف عن أول صورة تجمعه بوالده في مسلسل «امبراطورية ميم»

كشف الفنان نور النبوي عن أول صورة له من مسلسله الجديد «امبراطورية ميم» الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024 والذي يكرر التعاون من خلاله مع والده الفنان خالد النبوي.

نور النبوي مع والده في رمضان 2024

وشارك الفنان نور النبوي جمهوره بصورتين من كواليس مسلسل امبراطورية ميم، يجمعاه بوالده الفنان خالد النبوي بطل العمل، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

وعلق نور النبوى على الصورتين: «العركة بدأت، مسلسل امبراطورية ميم في رمضان 2024، توكلنا على الله».

يذكر أن مسلسل امبراطورية ميم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبد العزيز ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.