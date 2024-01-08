نور النبوي يحرج فتاة انتقدت صداقته لـ«كزبرة»: الصداقة بالقلوب

نشر الفنان كزبرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو قصير يجمعه بالفنان نور النبوي، وعلّق عليه قائلًا: «الصحاب مش بالكلام ولا بكتره سنين وأيام».

نور النيوي يحرج متابعة

لاقى المنشور ردود فعل واسعة من الجمهور، منها السلبي والإيجابي، ولعل أبرزها ما ذكرته إحدى الفتيات في تعليق لها، إذ أبدت استغرابها من صداقة نور النبوي لـ كزبرة قائلة: «مستغربه والله إن ده يبقى صاحبك»، وحرص نور النبوي على الرد عليها، قائلًا: «الصداقة بالقلوب.. وأنا أتشرف بصداقته».

فيلم الحريفة

ويجمع الثنائي نور النبوي وكزبرة علاقة صداقة قوية، بسبب اجتماعهما شهورا كثيرة خلال تصوير فيلم «الحريفة»، الذي طرح منذ أيام قليلة في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وتدور أحداثه حول تُجبر الظروف ماجد على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين الشباب، أبرزهم نور النبوي، وكزبرة، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد.