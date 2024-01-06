نور النبوي عن فيلم الحريفة: شكرا لمن وثق بنا وصدق حلمنا

وجه الفنان الشاب نور النبوي، رسالة تحية للمنتج طارق الجنايني وللجمهور، بسبب دعمه في أول بطولاته السينمائية وهو فيلم الحريفة، بعد تحقيقه مليون جنيه في أول يومين عرض، ووصف ما حدث بأنه حلم وتحقق.

وكتب نور النبوي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلا: «فيلم الحريفة مليون جنيه إيرادات في يومين، بعد فضل ربنا، الفضل يرجع للمنتج الكبير طارق الجنايني، على ثقته في شباب نفسهم يعملوا فيلم حلو ومؤثر، وبشكر الجمهور اللي صدق فينا، اللحظة دي كبيرة قوي في حياتي، حلم وبيتحقق».

قصة الحريفة

تدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى اخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال الفيلم

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب وأحمد حسام ميدو وكزبرة وخالد الذهبي وبيومي فؤاد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف عبد السيد.