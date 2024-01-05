نور النبوي يشاهد فيلم «الحريفة» مع الجمهور بسينما في القاهرة (فيديو)

حرص الفنان نور النبوي على مشاهدة فيلمه «الحريفة»، مع الجمهور، بإحدى السينمات بالقاهرة، ووجه لهم رسالة خاصة عقب انتهاء الفيلم يشكرهم خلالها على دعمه ومساندته بأولى بطولاته بالسينما، ليرد عليه الجمهور: «فيلم عالمي».

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم «الحريفة»، حول شخصية شاب يدعي ماجد، وتنقلب حياته رأسًا علي عقب وينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية لينطلق مع شباب آخرين ويبدأ حياة جديدة، إذ تتناول أحداث الفيلم لعبة كرة القدم، وحلم الكثير من الشباب بها.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة نور النبوى، كزبرة، خالد الذهبي، لينا إيهاب، وآخرين من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.