أسعار بلاي ستيشن 3.. استمع بألعاب فيديو لا نهائية بأقل من 1500 جنيه

يعد الـ بلاي ستيش لعبة شهيرة منذ بداية الألفية الثالثة، وتطورت هذه الأجهزة بشكل كبير ويوجد منها عدة أنواع تختلف عن بعضها بحسب المواصفات، لذا نستعرض أسعار بلاي ستيشن 3.

دخل البلاي ستيشن 3 في مصر منذ عام 2007، وحصل على أفضل التقييمات، ويسمح بلاي ستيشن 3 من تخزين العديد من الألعاب والفيديو حيث تبلغ ذاكرته 500 جيجا بايت HDDs‏، وتأتي أسعار بلايستشن 3 على النحو التالي:

أرخص أسعار بلاي ستيشن 3

- وحدة تحكم العاب بلاي ستيشن 3، مزودة بأكثر من 20 لعبة ريترو لجميع الفئات العمرية والأطفال، ويوجد معه وحدة تحكم ألعاب الفيديو إصدار ماريو جي إم إيه، ماك جي إم إيه، ويباع بسعر 750 جنيها.

- جهاز تشغيل ألعاب الفيديو الرقمية رترو، ووحدة تحكم ألعاب فيديو إتش إكس دريم مدمجة، ومعه أكثر من 10000 لعبة فيديو، مع ريموت كنترول لاسلكي مزدوجة 2.4G وبطاقة TF 64GB، ومخرج HDMI 4K HD، مناسب للتلفزيون، وجهاز عرض إتش إكس دريم، ويأتي بسعر ‎1615 جنيها.

- لعبة فيديو ميجا، 123 لعبة، 246 ميجا كلاسيك، بسعر ‎750جنيها.

- جهاز تشغيل ألعاب الفيديو الرقمية عالي الدقة HD، 4K من كريتبوتي، بسعر ‎1790 جنيها.

- جهاز ألعاب الفيديو نظام تشغيل 3000 من بي في بي، بسعر 650 جنيها.

- جهاز تشغيل العاب الفيديو الرقمية عالي الدقة HD، 4K من كريتبوتي، بسعر 1790 جنيها.

- جهاز ألعاب الفيديو نظام تشغيل 3000 من بي في بي، بسعر 650 جنيها.

- وحدة تحكم ألعاب تصميم بلاي ستيشن مع أكثر من 20 لعبة ريترو لجميع الفئات العمرية والاطفال مع 2 زر تحكم، ووحدة تحكم ألعاب الفيديو إصدار ماريو - جي أم إيه ماك، بسعر 750 جنيها.

- جهاز تشغيل ألعاب الفيديو الرقمية عالي الدقة HD ،4K من كريتبوتي، بسعر ‎1790 جنيها.

أتاري ماريو بلايستيشن 3

- جهاز أتاري ماريو بشكل بلايستيشن فايف، يحتوي على 453 لعبة غير محددة بالجهاز، من جينيريك، بسعر 745 جنيها.

- جهاز تشغيل ألعاب الفيديو الرقمية رترو، ووحدة تحكم ألعاب فيديو إتش إكس دريم مدمجة، مع أكثر من 10000 لعبة فيديو، بريموت كنترول لاسلكي مزدوجة 2.4G بطاقة TF 64GB، مخرج HDMI 4K HD، مناسب للتلفزيون وجهاز عرض من اتش اكس دريم، ويأتي بسعر 1615 جنيها.

- توبي GP026 عجلة سباق 5 في 1 لبلايستيشن 3 للكمبيوتر الشخصي وإكس بوكس ون وسويتشمن 2B3.4، بسعر 4650 جنيها.

سعر بلاي ستيشن 3 سليم 500 جيجا

- بلاي ستيشن 3 سوبر سليم، 500 جيجا بايت من Sony، بسعر 2999 جنيها.

يمكن تحميل الألعاب على الهارد درايف، وتشغيل الأفلام عن طريق خاصية مُشَغل بلو راي دسك لمشاهدة أوضح وأدق وصوت أنقي‏، كما يتيح خدمات تحميل الفيديوهات عالية الجودة.

بلاي ستيشن 3 وألعاب الفيديو جيم

بلاي ستيشن 3 هو ثالث نظام ألعاب فيديو منزلي تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت SCEI، تم إصداره في نوفمبر 2006 باليابان وأمريكا الشمالية، و2007 في أوروبا.

كان بلاي ستيشن 3 هو المنافس الرئيسي لنظام إكس بوكس 360 من مايكروسوفت وجهاز Wii من نينتندو، وهو ثالث نظام ألعاب فيديو منزلي تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت (SCEI).

كان بلاي ستيشن 3 أول نظام ألعاب فيديو منزلي يستخدم تقنية استشعار الحركة من خلال قبضة التحكم Sixaxis. كما أنه يتضمن قرص بلو راي عالي الدقة (HD).

مميزات بلاي ستيشن 3

يتميز بلايستيشن 3 بمحرك أقراص بلو راي عالي الدقة HD، وتقنية استشعار الحركة من خلال قبضة التحكم Sixaxis، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 500 غيغابايت، وإمكانيات تعدد اللاعبين عبر الإنترنت.