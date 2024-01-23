«الصحة» توجه بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين في البحيرة

عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لاستعراض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، والاستماع لمطالب الأعضاء حول التوسع في الخدمات الطبية والعمل على تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك في ختام الجولة الميدانية للوزير اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول النظام الصحي بالمحافظة، والتي تضم 76 مستشفى، فضلاً عن استعراض الموقف الخاص بالأعمال الإنشائية للمنشآت الطبية بالمحافظة، إذ وجّه الوزير في هذا الشأن بسرعة تطوير ورفع كفاءة مستشفى إيتاي البارود العام.

حياة صحية سليمة آمنة

وتابع أن الاجتماع استعرض نتائج تفعيل مجلس الصحة الإقليمي بمحافظة البحيرة، والذي يهدف إلى أن يتمتع كافة المواطنين في المحافظة بحياة صحية سليمة آمنة من خلال نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، لافتا إلى أن المجلس يخدم استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة في مصر.

وأضاف أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بالتفعيل الأمثل من محافظة البحيرة لمجلس الصحة الإقليمي، والذي أصبح نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة في التنسيق مع الوزارة لتحقيق أفضل النتائج من خلال المجلس.

تشكيل 5 لجان تنسيقية

وأشار إلى تشكيل 5 لجان تنسيقية لمتابعة وتيسير تنفيذ المهام المطلوبة على الأرض، لافتًا إلى أن اللجان التنسيقية تشمل إدارة الكوارث والأزمات، والمبادرات الرئاسية؛ الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، الصحة المدرسية والتغذية الطلابية، وصحة الشباب.

وتابع أن الوزير حرص على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومناقشة أساليب تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة، إذ وجّه الوزير قيادات الوزارة المعنيين بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، فضلاً عن العمل على إنشاء مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومراكز السموم والحروق.

وقال إن الوزير وجّه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على حرصهم على التواجد طوال الزيارة الميدانية، مؤكدا استمرار عقد اللقاءات الدورية معهم للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.