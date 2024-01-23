فتح باب التقديم لتكليف دفعة أطباء ديسمبر 2022 عبر موقع «الصحة»

أعلنت وزارة الصحة الخاص بدء التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2022، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيا للدفعة في ضوء قواعد التوزيع والتي تعتمد على الاحتياجات والرغبات والتوزيع الجغرافي والمجموع، وذلك فى ضوء النطاقات المتاحة للعمل على مديريات الشؤون الصحية على مستوى المحافظات.

موقع وزارة الصحة الخاص بادارة التكليف

وأكدت وزارة الصحة أن إدارة التكليف على الأطباء الذين يرغبون فى التكليف بالمناطق النائية والحدودية فى الوادي الجديد وسوهاج الفيوم والسويس والواحات البحرية بالجيزة، وأنه سيتم الترشح لهم استثنائيا في حركة النيابات في جميع التخصصات والإحتياجات على أن يتم استيلام النيابة بعد عام بوحدات الرعاية الأساسية للمرشحين للتخصات العادية و6 أشهر للتخصصات الملحة.

حركة تكليف الأطباء دفعة ديسمبر 2022

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسجيل البيانات الخاصة بحركة تكليف الأطباء بداية من اليوم 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، وتسجيل الرغبات يكون في الفترة من 12 فبراير 2024 وحتى 27 فبراير 2024، على أن تعلن قواعد الحركة كاملة على موقع وزارة الصحة الخاص بالتكليف من هنا.