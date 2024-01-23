«متحدث الرئاسة»: مصر قادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوزان والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

أضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

وأشار إلى أن مصر الآن عضو في مجموعة «بريكس»، وهذا التجمع ستكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات.

وأكد أن العلاقات المصرية الدولية فريدة من نوعها، موضحًا أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين قوية، والعلاقات تتسم بالتوازن وتعكس مكانة مصر الحالية، موضحًا أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم الأشقاء حال طُلب منها، ومصر كدولة لا تتعدى على غيرها من الدول وداعية دائما للسلام والعلاقات الطيبة، وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام.