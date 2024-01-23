«متحدث الرئاسة»: الرئيس السيسي وجه بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر ستتجاوز كل الأزمات الاقتصادية بالإرادة والعزيمة المصرية.

توجيهات من السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطن

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال المسار التنموي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطن في أسرع وقت ممكن.

مصر تمتلك بنية تحتية جاذبة للاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدولة المصرية تخطط للمستقبل والقضاء على العوائق والمشكلات، موضحا أن مصر بها الآن بنية تحتية جاذبة للاستثمار من كل دول العالم، مؤكدا أن مصر تحقق الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.