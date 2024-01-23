«الدفاع البريطانية»: نفذنا المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها نفذت المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنّ هجماتهم في البحر الأحمر لا تزال تعطل حركة الملاحة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت «الدفاع البريطانية» أنّ 4 طائرات تايفون انضمت إلى القوات الأمريكية في الضربات، ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وأشارت إلى أنّ الضربات ضد مواقع الحوثيين، ستحد من قدرتهم على تهديد التجارة العالمية.