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«الدفاع البريطانية»: نفذنا المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن

كتب:

محمد عزالدين
01:57 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الأوضاع في البحر الأحمر

الأوضاع في البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها نفذت المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنّ هجماتهم في البحر الأحمر لا تزال تعطل حركة الملاحة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت «الدفاع البريطانية» أنّ 4 طائرات تايفون انضمت إلى القوات الأمريكية في الضربات، ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وأشارت إلى أنّ الضربات ضد مواقع الحوثيين، ستحد من قدرتهم على تهديد التجارة العالمية.

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