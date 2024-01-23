غدا.. أول ظهور لحنين الشاطر الفائزة بلقب «إكس فاكتور» مع منى الشاذلي

في أول ظهور تلفزيوني بعد فوزها بلقب «إكس فاكتور»، تحل المطربة الشابة حنين الشاطر، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة ON، غدًا الأربعاء.

وخلال الحلقة تكشف «الشاطر» كواليس مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب الشهير، وعلاقتها بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج؛ راغب علامة وأنغام وعبد الله الرويشد، والدعم الذي قدموه لها طوال رحلتها في البرنامج.

كما تتحدث عن فيديوهات الأغاني التى كانت تقدمها بصحبة والدها، وكانت سببًا في شهرتها ومعرفة الناس بموهبتها، ودور والدها في دعمها واكتشاف موهبتها فى الغناء.

وتقدم «حنين» في الحلقة فاصلا من أجمل الأغاني لكبار المطربين، في جو من البهجة والسعادة.