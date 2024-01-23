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أيمن محسب: الحكومة نفذت عددا من توصيات جلسات الحوار الوطني

كتب:

شريف سليمان
10:31 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني

الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ الحوار أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت معه بحرفية وذكاء كبيرين.

أضاف في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الهيئة العامة للاستثمار نفذت الكثير مما كان يتداول في جلسات الحوار الوطني، وجرى تطبيق هذا الأمر في الرخصة الذهبية التي جرى إطلاقها على معظم المشروعات بعد أن كانت محدودة جدا».

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: «تنفيذ الحكومة لكثير مما جرى تداوله في جلسات الحوار الوطني، فقد جرى تخفيض قيمة تأسيس الشركات التي كانت مبالغا فيه، حيث جرت التوصية في إحدى الجلسات بالتخفيض، ونفذته الحكومة بعدها بفترة قصيرة، كما جرى تطبيق هذا الأمر في مشكلات الولاية على أراضي الاستثمار، وفضت الحكومة هذا الاشتباك».

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