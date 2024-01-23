ضياء رشوان: دور الانعقاد الرابع للبرلمان سيشهد تشريعات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّه جرى رفع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي، وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

أضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الحكومة خلال الأيام الماضية عملت شيئا أسمته بالخطة التنفيذية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بواقع 100 صفحة تقريبا، والمدد التي وضعتها الحكومة في هذه الخطة تتراوح بين شهر إلى 9 أشهر».

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشيوخ يمكن أن يشهد العدد الأكبر من الإجراءات التنفيذية، وستتم مناقشة هذه الخطة التنفيذية في مجلس الأمناء، لأن هناك بعض الملاحظات الطفيفة لكنها مهمة، مثلا فيما يخص قوانين انتخاب مجلسي الشعب والشيوخ، فقد أضافت إجراء استفتاء إلكتروني شعبي على النظام الأكثر تناسبا مع تعريف طبيعة ومميزات كل نظام انتخابي، ولكن كل مميزات الأنظمة الانتخابية جرى رفعها من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني».