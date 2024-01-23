«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني قابلة للتنفيذ خلال 3 إلى 9 أشهر

قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن حزب «حماة الوطن» يرى أن الحوار الوطني هو أهم آلية لإعادة العلاقات بين طوائف المجتمع المصري، مؤكدًا أنها تهدف إلى التأكيد على التماسك السياسي والاجتماعي بين الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة بالمجتمع المصري.

أشار خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن الحزب قد اشترك في محاور الحوار الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال كل الجلسات، موضحًا أن الحزب يعمل بشكل مؤسسي، ويجري إعداد ورق للمشاركة في كل محور بشكل قيم.

أكد أهمية مخرجات جلسات الحوار الوطني، وأن جميعها قابلة للتنفيذ في فترة زمنية قليلة من 3 إلى 9 أشهر، وهذا كان بارزًا في نجاح المرحلة الأولى، مشيرًا إلى متابعة الحزب بدقة الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها خلال آليات المخرجات.