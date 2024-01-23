دينا الوديدي تطرح أغنيتها الجديدة «بندهلك» الجمعة المقبل

انتهت الفنانة دينا الوديدي من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد «بينا»، والمقرر ظهور أولى أغانيه «بندهلك» مساء الجمعة المقبل.

دينا الوديدي تمهد لطرح ألبومها الغنائي

وتمهد الوديدي للألبوم عبر إطلاق أغنية بندهلك بشكل فيديو كليب مصور، تجسد خلاله شعور انتظار الأمل والعطش لمشاعر الراحة والحب والأمان وسط مرحلة صعبة نعيشها.

وتعد أغنية بندهلك أولى بشائر ألبوم دينا الجديد «بينا» الذي يضم في جعبته 7 أغنيات تخوض خلاله تجربة الميوزيك بروديوسر بتلحين وإنتاج كافة أغانيه بنفسها، ويضم أغنيات «شتا» و«الأيام».

وجرى تصوير كليب أغنية «بندهلك» في بلجيكا مع المخرجة المصرية منة الديابي، وتتغنى خلالها دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية.

إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر

وتخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث تنوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر؛ بداية من الأغنية الرئيسية بندهلك التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

وقالت دينا الوديدي: «استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة كهمة جدا بالنسبة لي لأني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني».