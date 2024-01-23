«الخارجية» تكشف تفاصيل رفع مستوى العلاقات مع أوروبا إلى الشراكة الشاملة

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل الاتفاق على رفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي إلى مسار العلاقات الشاملة

وقال «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي إلى مسار العلاقات الشاملة، يتبعه الاتحاد الأوربي مع الدول التي لديها علاقة استراتيجية وتحقيق مصالح مشتركة، وبالتالي التوجه لرفع العلاقة إلى هذا المستوى سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية خلال زيارته لبروكسل التقى مع المفوض الخاص بالهجرة والمفوض الخاص بالطاقة والمناخ والمفوض الخاص بإدارة الأزمات، والتقى مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجان العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوربي.

مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وشرح التجربة المصرية في مجال الطاقة الجدية والمتجددة، والتجربة الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة.