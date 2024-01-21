نشأت الديهي: هناك محاولة لخنق مصر دوليا 

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري الآن على الحدود المصرية من كافة الاتجاهات عبارة عن محاولة لخنق الدولة المصرية، معقبًا: «في محاولة لخلق كماشة لخلع مكانة الدولة المصرية».

مؤمن بنظرية المؤامرة

وتابع «الديهي» خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، مستطردًا: «من لا يؤمن بأن هناك مؤامرة على مصر، فهو جزء من هذه المؤامرة، ما يحدث في السودان أو ليبيا أو في قطاع غزة أو في باب المندب أو محاولة تعطيل قناة السويس، ليس مصادفة».

خفض تصنيف مصر الائتماني

ولفت إلى أن انهيار الجنيه أمام الدولار، وخفض تصنيف مصر الائتماني من قبل الوكالات الدولية ليس مصادفة، معقبًا: كل بيقفل الحنفية عليك، لكي تقبل بتهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.