محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة.. اعرف التفاصيل

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية والأمنية.

طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية

واستعرض المحافظ عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية، والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، لافتا أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

بورسعيد مدينة نموذجية

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة تنموية في مختلف المجالات، خاصة صناعات متوسطه ثقيلة لم تشهدها بورسعيد من قبل.