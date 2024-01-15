محافظ جنوب سيناء يبحث إجراءات البدء في إنشاء المنطقة الحرة بنويبع

ناقش اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، الإجراءات التنفيذية للبدء في مشروع إنشاء المنطقة الحرة بمدينة نويبع، لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات الخارجية، كما بحث اقتراح بعض المشروعات الجديدة الخاصة بالسياحة الاستشفائية والصحية.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء المحافظ مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمحافظة القاهرة، في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة، ومحاولة الدفع بعملية الاستثمار بالمناطق الواعدة.

مشروع المنطقة الحرة في نويبع

يذكر، أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحويل منطقة نويبع إلى منطقة حرة، لتضم 150 مشروعا في مختلف المجالات، وتسهم في توفير فرص للعمل والحد من البطالة ولتحقيق عائد اقتصادي أفضل.