عضو بـ«الشيوخ»: مصر دولة مؤسسات وقانون.. والبرلمان ليس تشريعيا فقط

قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون، وهي دولة إقليمية محورية في المنطقة، ولذلك لا يجب أن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم كله.

لا يجب إنكار جهود الحكومة المصرية

وأشار خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أنه لا يجب إنكار جهود الحكومة المصرية والدولة والقيادة السياسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود مشهودة في جميع المجالات وخصوصًا البنية التحتية وملفات التنمية الشاملة.

دور البرلمان المصري ليس تشريعيًا فقط

وأوضح أن دور البرلمان المصري ليس تشريعيًا فقط، وإنما له دور رقابي، مشيرًا إلى أن البرلمان من اختصاصاته الأصيلة الرقابة بجانب التشريع، ويراقب البرلمان السلطة التنفيذية ويوجه اللوم بعنف إليهم تجاه أوجه التقصير.