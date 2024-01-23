حماة الوطن: إعفاء مشروعات الإنتاج الحيواني من الضريبة العقارية يخفف العبء عن المزارعين

أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن بموافقة مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني سواء تربية أو تسمين بإعفاء المزارع والمباني الملحقة بها من سداد الضريبة العقارية على أن تتحملها وزارة المالية وإضافتها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية.

نشاط الإنتاج الحيواني

وأوضح المهندس محمد الجمال، أن هذا القرار يدعم نشاط الإنتاج الحيواني ويخفف العبء على هذا القطاع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وهو جهد مشكور من الحكومة.

وأضاف أن حجم تمويل الثروة الحيوانية بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه في 2023 وهذا الرقم نحتاج إلى مضاعفته في 2024 لمضاعفة إنتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصرية وكذلك أهمية توفير سلالات من الأبقار والجاموس عالية الإنتاج سواء من الألبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين في الريف المصري.

وأكد الجمال، ضرورة العودة لإجراء التعداد الفعلي الحقلى للثروة الحيوانية بهدف الحصول على إحصائيات على درجة عالية من الدقة يمكن الاعتماد عليها في تعديل الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لها لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

حوار مجتمعي

ودعا رئيس لجنة الزراعة بحماة الوطن إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بمشروع البتلو وإجراء حوار مجتمعي حول آليات تنفيذه من خلال جهات رقابية ووضع خطة تنظم عمله بشكل يضمن نجاحه وكذلك لا بد من توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني وإعطائها الأولوية في تدبير العملة لاستيراد ما يلزم من أعلاف وأمصال ولقاحات وكذلك تقديم تيسيرات وحوافز أكبر للمزارعين والمربين بالريف.