حزب «الشعب الجمهوري»: بعض مخرجات الحوار الوطني انتهت بنتائج إيجابية

قال الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، إن الأصل في متابعة وتقييم السياسات العامة، لا يجب أن يقتصر فقط على الإجراء الذي تم، بل متابعة ما سيحدث بعد اتخاذ القرارات وتنفيذها، موضحًا أن هناك عناصر مهمة في التشريع للقرارات مثل: الاستدامة والكفاءة والفاعلية.

أكد «سالم»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحوار الوطني صدرت عنه مجموعة من التوصيات والمخرجات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات بناءً على تلك المخرجات، كما قام البرلمان بإصدار التشريعات.

واستكمل: «بعض من المخرجات خرجنا منها بنتيجة إيجابية والبعض الآخر كان بها التزام بالشكل وفُقد المضمون، ما أدى إلى التعمق في موضوع آخر في مقابل عدم انتهاء الموضوع الأساسي»، موضحًا أن آلية التقييم والمتابعة التي تعمل بها بالفعل بعض الوزارات تضع مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء ومتابعة ما وصلت إليه المؤسسة، يستطيع البرلمان والمجتمع المدني أن يستخدم هذه الآلية لقياس التطور.