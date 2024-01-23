حزب «الكرامة»: الأطراف المتسببة في الأزمة الاقتصادية العالمية لا تعاني مثل مصر

قال السيد الطوخي رئيس حزب «الكرامة»، إن مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الساحقة، قامت بتجربة مسار منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا منذ الانفتاح الاقتصادي، موضحًا أنه جرت تجربة كل مستويات الخصخصة والبيع لممتلكات الشعب.

أشار «الطوخي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن الأطراف الحقيقية المتسببة في الأزمة الاقتصادية العالمية لا تعاني نفس المعاناة التي تعانيها الدولة المصرية، موضحًا أن الدول التي بها حروب مثل روسيا وأوكرانيا لا تعاني، وعملاتها ثابتة أو ترتفع بالنسبة لنا.

واستكمل: « الشعب حاليًا لا يهتم بالأزمات الكبيرة، ولكن صار الاهتمام يتمحور حول أزمات طعام مثل أزمة الأرز، أزمة الزيت، أزمة البصل وصولًا إلى أزمة السجائر، كل هذا يحتاج إلى تغيير سياسات بشكل واضح وجذري».