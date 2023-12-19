انطلاق فعاليات مؤتمر «CIC» لمناقشة التحديات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية غدا

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لإعلام CIC بالكلية الكندية الدولية، تحت عنوان «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة» غدا وبعد غد، في مقر الجامعة بالتجمع الخامس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين والباحثين.

أزمات المجتمع الدولي

وقال الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة CIC، إنّ النسخة السابعة من المؤتمر العلمي الدولي لإعلام CIC تأتي مواكبة لما يمر به المجتمع الدولي من أزمات اقتصادية متلاحقة، فمن جائحة كورونا إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية إلى الصراع في السودان، وأخيرا العدوان الإسرائيلي على غزة بتداعياته السياسية والاقتصادية المستمرة وتأثيره على المنطقة العربية.

وأكد أنّ هذه التحديات تنعكس بدورها على مهنة وصناعة الإعلام التي تواجه العديد من التحديات الاستثنائية في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة مع التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أحدث ثورة في أساليب إنتاج وتوزيع المحتوى، وكذلك في تنظيم وإدارة العمل الإعلامي بمختلف أشكاله ومستوياته.

وأضاف القاضي، أنّ المؤتمر يبرز جهود الدولة من خلال رؤية 2030 لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ما يطرح العديد من الإشكاليات التي تستحق البحث والدراسة مثل طبيعة الحماية القانونية للملكية الفكرية الفردية والمؤسسية في هذه البيئة الإعلامية الجديدة، ومدى قدرة المؤسسات الإعلامية الناشئة والصغيرة على منافسة التكتلات الكبرى في مجال الإعلام، وغيرها.

محاور مؤتمر «إعلام CIC»

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة إعلام CIC ورئيس المؤتمر، أنّ النسخة السابعة من المؤتمر تتضمن 8 محاور، أبرزها تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على اقتصاديات مهنة وصناعة الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية وبيئة العمل الإعلامي والتكتلات الاقتصادية في مجال الإعلام والاتصالات التسويقية في ظل التحديات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والميتافيرس وآليات التضليل الإعلامي ودور الثقافة الإعلامية في تشكيل الوعي المجتمعي، والتشريعات والقوانين المنظمة للإعلام وحقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الحديثة، وتأثير صناع المحتوى الإعلامي والمؤثرين على المجتمع في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة آمال الغزاوي، عميد اعلام CIC وأمين عام المؤتمر، إلى أنّ المؤتمر يتضمن 4 جلسات نقاشية و8 جلسات بحثية لمناقشة أكثر من 20 بحث وورقة بحثية على مدار يومين، منهم جلسة باللغة الإنجليزية يشارك فيها مجموعة من الباحثين من كندا وإندونيسيا والسعودية والإمارات.

ضيوف المؤتمر

وأضافت الغزاوي، أنّ المؤتمر يشارك فيه نخبة من الإعلاميين والمسؤولين في الجلسة الافتتاحية النقاشية، أبرزهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ونائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وأكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتغريد حسين، رئيس قناة النيل الإخبارية ونخبه من الأكاديميين والممارسين.