هل هناك فرق بين وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ اعرف موعدها

ما هو وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح، وهل هناك فرق بينها؟، كان هذا السؤال الوارد إلى دار الإفتاء المصرية للسؤال عن وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح، وأجاب عن هذا التساؤل الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وأنه ليس هناك فرقا بينهما، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر.

الفرق بين وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح

وأوضح في رده على السؤال في بث على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهي ركعتان فريضة بإجماع المسلمين بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان، والأفضل أن يؤديها الرجل في الجماعة إلا المريض الذي لا يستطيع، فيصليها في بيته والمرأة كذلك تصليها في البيت قبل الشمس ولا يجوز تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس.

وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ، لافتا إلى أنه يجب حين يؤذن للفجر أن يصلي الشخص ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل واحدة بفاتحة وسورة، ويجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس يقال لها صلاة الفجر ويقال عليها صلاة الصبح.

ويجب على المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها حتى يقوم للعمل هذا منكر عظيم.

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر، لقوله -صلى الله عليه وسلم «ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أخرجه مسلم في صحيحه.