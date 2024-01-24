حدث ليلًا.. زلزال يضرب دولة عربية وغارات أمريكية وسقوط طائرة| عاجل

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بما في ذلك التطورات الميدانية في غزة، وأنباء عن اقتراب الهدنة، وضرب أمريكا لجماعة حزب الله وحدوث زلزال بالعراق، وسقوط طائرة ووقوع ضحايا.

إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل حيث أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم خلال اقتحامها مدينة نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، إصابة طفل يبلغ من العمر 16 عاما وشابا عمره 21 عاما، بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة التعاون العلوي في نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى.

غارات ضد كتائب حزب الله العراقية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ غارات ضد كتائب حزب الله العراقية، وذلك ردا على استهدافها لقاعدة عين الأسد.

وأكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أن الضربات الدقيقة التي طالت سوريا والعراق، جاءت ردا مباشرا على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد عناصر الولايات المتحدة وقوات التحالف في كلا الدولتين.

أنباء عن اقتراب اتفاق هدنة في غزة

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن وجود ثمة جهود وساطة مكثفة للقاهرة والدوحة وواشنطن، تركز على هدنة لمدة شهر في غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

زلزال في العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، محافظة نينوى شمالي العراق ووقع الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال غرب منطقة مخمور من محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأشارت وزارة النقل العراقية في بيان لها إلى شعور بعض المواطنين بالزلزال، فيما لم ترد أي أنباء عن خسائر مادية أو بشرية تذكر.

سقوط طائرة في كندا

أعلنت شركة نورث وسترن إير لينز تحطم طائرة مدنية صغيرة تابعة لها بالقرب من فورث سميث في الأقاليم الشمالية الغربية النائية في كندا مساء الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولم يتم الإعلان عن أسماء القتلى حتى تتواصل السلطات مع ذويهم.