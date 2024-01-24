كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر اليوم الأربعاء، وهي عملية الإطلاق الأحدث في سلسلة من التهديدات التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

المرة الأولى لإطلاق صواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية في 2024

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ تم حوالي الساعة 7 صباحا، لكنها لم تقدم تفاصيل، مضيفة في بيان صحفي «بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية».

جدير بالذكر أنها المرة الأولى لإطلاق صواريخ كروز تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديدن حيث كان آخر إطلاق لها في سبتمبر من عام 2023 عندما اختبرت صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى من طراز كروز برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.

يأتي ذلك ردًا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة

واختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسًا حربيًا فرط صوتي إلى البحر الشرقي في أول إطلاق صاروخي تقوم به هذا العام.

وزعمت بيونج يانج أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء قيد التطوير ردا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة، التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.