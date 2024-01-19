حكاية الطائرة «هايل».. نظام نووي جديد تختبره كوريا الشمالية تحت الماء

اختبرت كوريا الشمالية طائرتها دون طيار الهجومية النووية تحت الماء، في طلقة تحذيرية مروعة للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أثناء إجراء تدريبات حربية، والتي أشارت إلى اختبار نظام «هايل-5-23»، الذي يقال إنه قادر على إحداث «تسونامي مشع»، ردا على 3 أيام من التدريبات الحربية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تفاصيل تجربة كوريا الشمالية

وكشفت كوريا الشمالية أن التدريبات العسكرية تهدد بشكل خطير أمن البلاد، فيما يدعي النظام أنه يقوم بتطوير نظام الأسلحة في البحر الشرقي، أو بحر اليابان، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن الاختبار الأخير هو نموذج جديد للطائرة بدون طيار تحت الماء ذات القدرة النووية، والتي تسمى «هايل»، والتي تترجم إلى «تسونامي»، وتم اختبارها مرتين العام الماضي، وخلال أحد التدريبات، أفادت التقارير أن الطائرة بدون طيار، ظلت تحت الماء لأكثر من 59 ساعة، وانفجرت في المياه قبالة الساحل الشرقي.

قصة الطائرة هايل

وتزعم وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن «هايل» مصممة للقيام بهجمات خاطفة في مياه العدو، ويمكنها القضاء على سفن العدو، عن طريق خلق موجة إشعاعية كبيرة من خلال انفجارها تحت الماء.

وارتفعت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع قيام «كيم» بتسريع تجاربه للأسلحة، والتهديد بحرب نووية شاملة، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون، بتعزيز مناوراتهم العسكرية المشتركة، والتي يصفها كيم بأنها تدريبات على الغزو.

واتهم متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بـ «الذعر» بسبب مناوراتها الحربية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام، وحذر من «عواقب كارثية».

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية: «إننا ندين بشدة الولايات المتحدة وأتباعها، لتصرفاتهم المتهورة المتمثلة في تهديد خطير لأمن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ بداية العام، ونحذرهم بشدة من العواقب الكارثية التي ستترتب على ذلك».

كيم جونغ أون يتخلى عن الوحدة السلمية مع كوريا الجنوبية

وتعد الطائرة «هايل»، من بين مجموعة من أنظمة الأسلحة التي تم عرضها في السنوات الأخيرة، مع قيام «كيم» بتوسيع ترسانته من الأسلحة ذات القدرة النووية؛ ليصر الجيش الكوري الجنوبي على أن الشمال بالغ في قدرات الطائرة بدون طيار.

وجاء اختبار الطائرة دون طيار بعد أيام من إعلان كيم جونغ أون، أنه سيتخلى عن هدف بلاده الطويل الأمد، المتمثل في الوحدة السلمية مع كوريا الجنوبية.

وتتصاعد التوترات مع استمرار كيم في تكثيف الضغوط على سيول، معلناً أنها «العدو الرئيسي»، وهدد بـ«القضاء عليها» إذا تم استفزازها وتعهد بتعزيز قدرة بلاده على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة، وحلفاء أمريكا في المحيط الهادئ.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً جديداً متوسط ​​المدى، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويعمل بالوقود الصلب، وهو ما أدانته واشنطن وسيول وطوكيو، باعتباره انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.