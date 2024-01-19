عقوبة الاستماع لأغنية في كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية.. تصل للسجن 12 سنة

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن عقوبة جديدة أقرتها كوريا الشمالية على شبابها حال اتهام أحدهم بمشاهدة فيديوهات أو الاستماع لموسيقى من كوريا الجنوبية.

السلطات الكورية الشمالية تحكم علنًا على مراهقين بالسجن لمدة 12 عامًا

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها منظمة تعمل مع المنشقين الكوريين الشماليين، أن السلطات الكورية الشمالية تحكم علنًا على مراهقين بالسجن لمدة 12 عامًا مع الأشغال الشاقة بسبب مشاهدة مقاطع فيديو كورية جنوبية، ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال اللقطات، التي تظهر شابين يبلغان من العمر 16 عاما في بيونغ يانغ مدينين بمشاهدة أفلام ومقاطع فيديو موسيقية كورية جنوبية.

بينما لم تتمكن «رويترز»، من التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لأول مرة.

فرض بيونج يانج رقابة صارمة

وتفرض كوريا الشمالية منذ سنوات أحكاما صارمة على أي شخص يتم القبض عليه وهو يستمتع بالترفيه الكوري الجنوبي أو يقلد الطريقة التي يتحدث بها الكوريون الجنوبيون، في حرب على التأثيرات الخارجية منذ فرض قانون جديد شامل لمكافحة الفكر الرجعي في عام 2020.

وقال تشوي كيونغ هوي، دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة طوكيو، الذي انشق عن كوريا الشمالية في عام 2001: «بالنظر إلى العقوبة القاسية، يبدو أن هذا سيتم عرضه على الناس في جميع أنحاء كوريا الشمالية لتحذيرهم، وإذا كان الأمر كذلك، فيبدو أن أسلوب الحياة هذا في الثقافة الكورية الجنوبية سائد في المجتمع الكوري الشمالي».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الفيديو تم تحريره في عام 2022 تقريبًا، الأمر المزعج بالنسبة لـ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو أن جيل الألفية وشباب الجيل قد غيروا طريقة تفكيرهم، وأعتقد أنه يعمل على إعادة الأمور إلى الطريقة الكورية الشمالية».

الحكم على الشباب في محاكمة علنية بمدرج جامعي

يُظهر مقطع الفيديو، الذي صورته السلطات الكورية الشمالية، محاكمة علنية كبيرة يتم فيها تقييد أيدي الطالبين اللذين يرتديان ملابس رمادية بينما يشاهدها حوالي 1000 طالب في المدرج، ويرتدي جميع الطلاب، بما في ذلك الشابان البالغان من العمر 16 عامًا، أقنعة للوجه، مما يشير إلى أن اللقطات تم تصويرها أثناء جائحة كوفيد.

وصدر الحكم على الطلاب، بحسب الفيديو، بعد إدانتهم بمشاهدة ونشر أفلام وموسيقى ومقاطع فيديو موسيقية كورية جنوبية على مدى ثلاثة أشهر وبحسب ما ذٌكر في الفيديو فانه «لقد تم إغراءهم بالثقافة الأجنبية، وانتهى بهم الأمر إلى تدمير حياتهم».