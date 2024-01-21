أوكرانيا تقصف دونيتسك 43 مرة خلال يوم.. وبوتين يستعد لزيارة كوريا الشمالية

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من دخولها عامها الثاني في 24 فبراير المقبل، ونرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث بالساحة الأوكرانية والروسية خلال الساعات القليلة الماضية.

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، 43 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 161 مقذوفًا مختلفة العيارات، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة 9 آخرين، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، تمكنت أطقم الدبابات الروسية من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة معززة بالواقع الافتراضي بحجم ورقة «أيه 4» باستخدام طلقة مدفع الدبابة، وفق لمقطع فيديو متداول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي، 3 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك غرب البلاد، في هجوم وصفته الوزارة بـ«الإرهابي».

السيطرة على مواقع في اتجاه أرتيوموفسك

بدورها، سيطرت مجموعة «قوات الجنوب» الروسية على عدد من المواقع الأكثر فائدة في اتجاه أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، وفق لقائد مجموعة قوات خاصة روسية.

من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شكره العميق مرة أخرى لدعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لزيارة «بيونج يانج» في وقت مناسب، وأعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في وقت مبكر، وفق لما ذكرته الوكالة المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن بيان أصدره مكتب مساعد وزيرة الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي.

وأضاف الوكالة الكورية الشمالية، أن «بيونج يانج» ترحب ترحيبا حارا بزيارة بوتين لـ«بيونج يانج، وهي مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص.