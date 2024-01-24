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6 قتلى و14 مصابا في انفجار صهريج غاز بمنغوليا

كتب:

شريف سليمان
08:02 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
انفجار صهريج

انفجار صهريج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بسقوط 6 قتلى وإصابة 14 جريحا في انفجار صهريج غاز في منغوليا.

 

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بقلم شريف سليمان