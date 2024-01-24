6 قتلى و14 مصابا في انفجار صهريج غاز بمنغوليا كتب: شريف سليمان 08:02 ص | الأربعاء 24 يناير 2024 انفجار صهريج أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بسقوط 6 قتلى وإصابة 14 جريحا في انفجار صهريج غاز في منغوليا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصرع 40 شخصا على الأقل إثر انفجار صهريج وقود في ليبيريا مصرع 8 في انفجار صهريج وقود بنيجيريا انفجار صهريج وقود بجنوب أفريقيا.. تسبب في مقتل 8 أشخاص (فيديو) مصر تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد مصرع 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجار صهريج للغاز بالعراق انفجار صهريج منغوليا بقلم شريف سليمان