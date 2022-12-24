انفجار صهريج وقود بجنوب أفريقيا.. تسبب في مقتل 8 أشخاص (فيديو)

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بعد انفجار صهريج وقود في شرق مدينة جوتنج بجمهورية جنوب إفريقيا، إذ قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إكورهوليني، ويليام نتلادي، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم، وتم نقل العشرات من الجرحى إلى وحدة المصابين بمستشفى تامبو التذكاري.

الانفجار تسبب في انهيار هيكلي في البناء

وقال موقع news24: «لكن هناك قلقا من ضرورة إجلاء مرضى المستشفى، لأن الانفجار تسبب في انهيار هيكلي في البناء».

وأضاف: «يعتقد أن الحريق اندلع بعد أن كشطت الشاحنة التي تحمل الغاز المسال سقفها أثناء مرورها تحت جسر منخفض».

وأضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ بإكورهوليني في جنوب إفريقيا: «يبدو أن ناقلة غاز مرت تحت جسر مترو الأنفاق وعلقت هناك، وبسبب الاحتكاك اشتعلت فيها النيران»، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 6 من رجال الإطفاء من محطة الإطفاء المركزية في بلدة بوكسبورغ، إلى مكان الحادث للمساعدة في إخماد الحريق.

وتابع نتلادي: «أثناء القيام بإخماد الحريق وقع انفجار»، منوها بأن سيارة إطفاء وسيارتين دمرت نتيجة الانفجار.