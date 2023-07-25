مصرع 8 في انفجار صهريج وقود بنيجيريا

لقي 8 أشخاص مصرعهم حرقا، جراء انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو الواقعة جنوبي نيجيريا، نتيجة فقدان السائق السيطرة على الناقلة، وفقا لما أعلنته وكالة سلامة الطرق.

وأوضح رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في ولاية أوندو، حزقيال صون الله، أن الناقلة كانت تحمل البنزين، عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقوع الحادث على طريق «لاجوس بنين» السريع

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن نحو 20 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأة حامل، لقوا مصرعهم جراء الانفجار، موضحة أن الحادث وقع على طريق «لاجوس - بنين» السريع

Tanker explosion in Nigeria's #Ondo state sparks massive blaze; 20 including 3 kids dead.



- As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. pic.twitter.com/wQOct1WOIj — SamNews (@Samnews101) July 24, 2023

محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود

وفقد السائق السيطرة على الناقلة وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة «أوندو أوديجبو»، وأشار صون الله، إلى أن المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج.

وقالت وسائل إعلام، إن الانفجار، تسبب فى اندلاع حريق هائل مع تصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف، اجتاح المنطقة بأكملها، بينما هرع المتفرجون إلى الموقع لتقييم الوضع.

وشهدت نيجيريا، في أبريل من العام الماضي 2022، مصرع 12 شخصًا، وحُرقت عشرات المنازل عندما انقلبت ناقلة وقود، وانسكبت محتوياتها، واشتعلت فيها النيران في بينوي وسط نيجيريا.

وألمح رئيس فيلق السلامة، إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار، مشيرا إلى احتراق جميع الضحايا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.