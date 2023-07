مصرع 8 في انفجار صهريج وقود بنيجيريا

لقي 8 أشخاص مصرعهم حرقا، جراء انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو الواقعة جنوبي نيجيريا، نتيجة فقدان السائق السيطرة على الناقلة، وفقا لما أعلنته وكالة سلامة الطرق.

وأوضح رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في ولاية أوندو، حزقيال صون الله، أن الناقلة كانت تحمل البنزين، عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن نحو 20 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأة حامل، لقوا مصرعهم جراء الانفجار، موضحة أن الحادث وقع على طريق «لاجوس - بنين» السريع

Tanker explosion in Nigeria's #Ondo state sparks massive blaze; 20 including 3 kids dead.



- As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. pic.twitter.com/wQOct1WOIj