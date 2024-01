تفاصيل انفجار شاحنة غاز في منغوليا.. رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران

قالت السلطات المنغولية إن ستة أشخاص قتلوا وأُصيب 14 آخرون في انفجار غاز ناجم عن حادث تصادم سيارة في العاصمة المنغولية اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة «روتيرز».

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ المنغولية على موقعها الإلكتروني إن شاحنة تحمل 60 طنًا من الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بسيارة وانفجرت في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت: «وفقا للنتائج الأولية، توفي ثلاثة أشخاص في الحريق»، مضيفة أن ثلاثة من رجال الإطفاء قتلوا أيضا بينما تم إرسال 14 شخصا لتلقي العلاج الطبي.

وشارك أكثر من 600 من رجال الإطفاء في 100 سيارة في إخماد الحريق الذي تم إخماده في النهاية.

BREAKING: Gas truck explodes in Mongolia's capital, killing at least 20 people and setting multiple buildings on fire pic.twitter.com/h6SGbsfqIq