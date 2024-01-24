تفاصيل انفجار شاحنة غاز في منغوليا.. رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران

قالت السلطات المنغولية إن ستة أشخاص قتلوا وأُصيب 14 آخرون في انفجار غاز ناجم عن حادث تصادم سيارة في العاصمة المنغولية اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة «روتيرز».

إصابة 11 شخص

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ المنغولية على موقعها الإلكتروني إن شاحنة تحمل 60 طنًا من الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بسيارة وانفجرت في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت: «وفقا للنتائج الأولية، توفي ثلاثة أشخاص في الحريق»، مضيفة أن ثلاثة من رجال الإطفاء قتلوا أيضا بينما تم إرسال 14 شخصا لتلقي العلاج الطبي.

وشارك أكثر من 600 من رجال الإطفاء في 100 سيارة في إخماد الحريق الذي تم إخماده في النهاية.

BREAKING: Gas truck explodes in Mongolia's capital, killing at least 20 people and setting multiple buildings on fire pic.twitter.com/h6SGbsfqIq — BNO News (@BNONews) January 23, 2024

وقالت إدارة الطوارئ في المنشور على فيسبوك: «لسوء الحظ، ونتيجة للحادث، قُتل ثلاثة ضباط من وحدة مكافحة الحرائق والإنقاذ الثالثة والستين التابعة لخدمة الإطفاء الوطنية أثناء أداء واجبهم».

اجتاح الحريق بسرعة العديد من المباني المجاورة

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية على الإنترنت، اجتاح الحريق بسرعة العديد من المباني المجاورة، بما في ذلك مبنى سكني، بعد حرق عشرات السيارات.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنَّه تمّ نصح سكان المنازل المجاورة بالإخلاء.

وقالت فيونا بليث، سفيرة بريطانيا لدى منغوليا، في تصريحات صحفية: «بالنيابة عن السفارة البريطانية، أقدم التعازي إلى الضباط الذين فقدوا أرواحهم خلال الحادث المأساوي في دونجينجاراف».

وأضافت بليت «أفكارنا مع عائلات جميع المتضررين ونتمنى التعافي السريع للمصابين في هذا الحدث المأساوي».