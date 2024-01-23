باحث سياسي: إسرائيل تزعم تهريب أسلحة من سيناء للتغطية على فشلها في غزة

قال حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، رئيس مركز إفريقيا للتخطيط الإستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فشلت في القضاء على الفصائل الفلسطينية وإنهاء الحرب، لأنها ربطت الحرب بهدف لا يمكن تحقيقه، وتقدم أسباب فشل هذا الهدف عبر الإلهاء بأطراف إقليمية، وتشير إلى وجود أهداف تعلي قدرات الفصائل، خاصة من الجانب المصري، حيث تزعم إسرائيل أن الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية تتم عن طريق التهريب من شمال غزة إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت الأرض وماهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا وتكرارًا.

القضاء على الأنفاق تحت الأرض في سيناء بعد ثورة 30 يونيو

أضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ إندلاع ثورة 30 يونيو في عام 2013، حملت الدولة المصرية على عاتقها القضاء على الأنفاق الموجودة تحت الأرض، في قطاع غزة، حيث تم القضاء عليها في عمليات عسكرية مستمرة نفذتها القوات المسلحة المصرية، ودفعت أثمان غالية من الشهداء من الوحدات العسكرية والأمنية.

فشل إسرائيل في وضع حد للحرب والقضاء على الفصائل الفلسطينية

وتابع الباحث في العلاقات الدولية، رئيس مركز إفريقيا للتخطيط الإستراتيجي: «واضح فشل إسرائيل التي تريد إنهاء الحرب، لكن لم تحقق هدفها ولا تجد حجة في المجتمع الدولي وإسرائيل تلقي بالشائعات على محيطها الإقليمي لتجد سبابية لعدم استمرارها في الحرب وعدم قدرتها على تنفيذ أهدافها حتى الآن».