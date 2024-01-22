وزير التعليم يوجّه بمكافحة الغش بامتحانات «الإعدادية».. ويشيد بمجموعات الدعم المدرسي

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

واستعرض الاجتماع القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي، وجاء بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مثمّنا جهود القائمين على العملية التعليمية في المحافظة في ضبط وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وإدارة عملية الامتحانات بنجاح وحوكمة، والالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد الوزير على الإجراءات المتبعة لضمان ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وبينها الاجراءات المتعلقة بنقل ورق الامتحانات من المديريات إلى اللجان الامتحانية، كما شدد على مواصلة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بجميع صوره.

تحسين مستوى الطلاب الدراسي

وفي إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة، استعرض الدكتور رضا حجازي الآليات المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، حيث أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في هذه المجموعات وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأدائهم المتميز في العملية التعليمية، لافتا إلى أنّ المحافظة تبذل الجهود اللازمة لتطوير العملية التعليمية.