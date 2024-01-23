مزاعم تداول امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية.. و«التعليم» تحقق

زعمت جروبات على تليجرام، تداول مجموعة من الصور على أنها امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، الذي يُعقد لطلاب مدارس محافظة القاهرة، ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية واللجان الامتحانية.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية، ومتابعة الصور المزعومة على أنه امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية.

ونوه مصدر مسئول بالوزارة لـ «الوطن»، أنه في حالة التحقق من الأوراق سيتم ضبط المتورطين في ذلك وتطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن امتحان الهندسة، وضع وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتقيس الأسئلة فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أنه تم شرح المقرر الدراسي جيدًا خلال الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

منع دخول الطالب بالهاتف المحمول للجان

وأكدت المديرية في تقرير لها، انتظام سير العملية الامتحانية، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية، ومنع دخول الطالب بالهاتف المحمول للجان، موضحة أنه تم التنبيه على جميع اللجان بضرورة الالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة وجمعها من الطلاب في المواعيد المحددة.