«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحاني الهندسة والعلوم للشهادة الإعدادية

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، تتتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش المزعوم أنّها لامتحاني الهندسة والعلوم، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن في لجان الامتحانات، والتي قيل إنّها لذات الامتحانين اللذان يؤديهما الطلاب في لجان الامتحانات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تحقق غرفة التعليم من صحة الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان الهندسة والعلوم، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة امتحاني الهندسة والعلوم، والذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية الآن باللجان الامتحانية، والذي بدأ في التاسعة صباحا، وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان، وبعد توزيع أوراق الأسئلة علي الطلاب باللجان.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم امتحان مادة الهندسة، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، فيما يؤدي طلاب محافظة الجيزة الامتحان في مادة العلوم والتربية الفنية.