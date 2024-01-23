اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: البرنامج النووي السلمي يلبي احتياجاتنا في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: البرنامج النووى السلمى يلبى احتياجاتنا فى مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس ونظيره الروسى يطلقان إشارة بدء صب خرسانة وحدة الكهرباء رقم 4 بـ«الضبعة».. و«بوتين»: مصر شريك استراتيجى

مشروع الضبعة

«روساتوم الروسية»: أكبر مشروع نووى فى القارة الأفريقية

«المحطات النووية»: مفاعلاتها هى الأحدث ومن الجيل المطور

«مدبولى»: التوسع فى إنشاء المناطق الحرة

رئيس الوزراء يوجّه بدراسة جدوى اقتصادية لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية

جودة التعليم.. حق إنسانى بتعهد رئاسى

العالم يحتفى بيومه الدولى و«الوطن» ترصد جهود الدولة فى تطويره

118 مليار جنيه للإنفاق على 25 مليون طالب.. وعدد المدارس تجاوز 61 ألفاً

93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية بميزانية 199 مليار جنيه سنوياً

اتفاق مصرى - أوروبى للاستفادة من البرامج الفنية

«بوريل»: مصر تدعم «غزة» بشكل مباشر وليست مجرد شريك فى بناء السلام

«شكرى»: نسعى لتعميق الحوار فى جميع القضايا السياسية والاقتصادية

«ابدأ» تُعزز توطين الصناعة بافتتاح أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بالدقهلية

«معرض الكتاب» ينطلق اليوم بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة

مذكرة تفاهم بين «منتدى الشباب» و«تيك توك» لدعم ريادة الأعمال

«سارة»: الاستثمار فى الشباب أساس للتنمية و«فرح»: نقدم المعلومات حول الاقتصاد الإبداعى

مرحلة جديدة نحو الحلم

منتخب الفراعنة يبدأ الاستعداد لدور الـ16.. وتجهيز «أبوجبل» بدلاً من «الشناوى»

«تريزيجيه» يجدد وعده: سنعود باللقب

الصفحة الثانية

مصر توقع الاتفاق الإطارى مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز الاستفادة من البرامج الأوروبية الفنية

«بوريل»: مصر تدعم غزة بشكل مباشر وليست مجرد شريك استراتيجى فى بناء السلام فى الشرق الأوسط بل فاعل استراتيجى و«فارهيلى»: عصر ذهبى يبدأ فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.. وازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شىء لدى أوروبا

«شكرى»: ناقشنا مع شركائنا الأوروبيين الوضع فى قطاع غزة.. ونسعى لتعميق الحوار فى جميع القضايا السياسية والاقتصادية.. وسنزيد من التعاون فى التعامل لبناء القدرات فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية: الشراكة مع الاتحاد الأوروبى تقدير لدور مصر بقيادة «السيسى»

قلنا للأوروبيين إن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها المائية إذا تعرض هذا الأمن لأضرار لا يمكن تحملها

نرفض اتفاق إثيوبيا لتوفير منفذ لها على البحر الأحمر.. وهو اتفاق غير معترف به ونؤيد موقف دولة الصومال

شرحنا للوزراء الأوروبيين الرؤية المصرية وتطورات الأوضاع فى غزة.. ووجدنا تقديراً أوروبياً شديداً لما فعلته مصر فى هذه الأزمة

الصفحة الثالثة

مصر تدخل «النادى النووى السلمى»

«السيسى وبوتين» يطلقان إشارة بدء صب خرسانة وحدة الكهرباء رقم 4 بـ«الضبعة»

الرئيس: البرنامج النووى سيلبى احتياجاتنا فى الطاقة والتنمية.. وأزمة إمدادات الطاقة العالمية تؤكد أهمية قرار إحياء البرنامج النووى

الرئيس الروسى: مصر شريك استراتيجى وسندعمها لتصبح فعالة ضمن «بريكس».. والمحطة مشروع ضخم يضم 16 ألف عامل

«روساتوم الروسية»: «الضبعة» أكبر مشروع نووى فى القارة الأفريقية وهيئة المحطات النووية: مفاعلاتها هى الأحدث ومن الجيل الثالث المطور

متخصصون وخبراء: التوسع فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية يؤثر إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية

«الحاجّ»: مفاعل «إنشاص» يُنتج الكوبالت المشع المستخدم فى التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية

خالد عبدالمولى: يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل ويساعد على نقل التكنولوجيا النووية

أمين سر «طاقة النواب»: «الضبعة» يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية

الصفحة الرابعة

العالم يحتفى بيومه الدولى.. و«الوطن» ترصد جهود الدولة فى تطويره

جودة التعليم حق إنسانى بتعهد رئاسى

«الحق فى التعليم»: 118 مليار جنيه للإنفاق على 25 مليون طالب و500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير

«حجازى»: الدولة اهتمت بتوفير منشآت تعليمية متخصصة ووفرت سبل رعاية الموهوبين.. و100 مليون دولار أمريكى لتطوير المنظومة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة

متحدث «التعليم»: توفير هيئة تدريس مدرّبة وعلى درجة عالية من المهنية.. والمدرسة تتحول إلى محور للإصلاح ومصدر للتحصيل

«التعليم الفنى»: إنشاء 48 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية .. و60 أخرى لـ«التدريب المزدوج»

«تعليم الكبار».. محو أمية 5 ملايين مواطن وإصدار أكثر من مليون شهادة فى 10 سنوات

الصفحة الخامسة

«التعليم العالى»: 93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية

جامعات مصر تقدّمت 14 مركزاً فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022.. وزيادة المخصّصات بنحو 40.4 مليار جنيه

«حياة كريمة»: 2.7 مليار جنيه لتنفيذ مبادرات التعليم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

حق المصريين الأول

«التخطيط»: المبادرة ساهمت بشكل أساسى فى رفع جودة الخدمات التعليمية فى قرى الريف.. و«الشرقاوى»: 70 ألف طالب مستفيد من مبادرة «راجعين نتعلم»

وزير التعليم الأسبق: تطوير المنظومة التعليمية أمن قومى وعنصر أساسى لبناء الأوطان

د. محب الرافعى: جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل

يجب أن نركز بشكل أساسى على المرحلة الابتدائية لأنها مفتاح تطوير التعليم

الصفحة السادسة

بنك تمويل المشروعات الصغيرة

مهرجانات وعصابات

التسويق وقناة السويس

حرب بلا أخلاق وإنسانية

لماذا «سليم حسن»؟

خير التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الاستدامة الاقتصادية مسئولية الجميع

الصفحة السابعة

مرحلة جديدة نحو الحلم المنتخب ينتقل لـ«سان بيدرو» و«الشناوى» إلى ألمانيا للعلاج

متابعة مستمرة لحالة «صلاح».. ومحاولات مكثفة لعلاج «الثغرة» وتجهيز «أبوجبل»

سنعود باللقب «تريزيجيه» يجدد وعده للجماهير

«الوصيف المنتظر» مواجهات قوية للكشف عن منافس الفراعنة.. المغرب تصطدم بزامبيا.. والكونغو الديمقراطية مع تنزانيا

«دورى Nile» كلمة السرآمال «معلول والجزيرى» تتحدى طموحات «بيرسى تاو» فى التأهل.. ومباراتان تحسمان المعركة

الصفحة الثامنة

«عبلة الكحلاوى» سيدة الداعيات

3 سنوات على رحيل

ماما عبلة السيرة أطول من العمر

«الطيب»: علمها أنار العقول.. و«الجفرى» فتاواها شرحت القلوب

فى عيون ابنتها: «أم استثنائية وداعية حملت همّ الأمة»

أبناء الدار: رحلت بالدعوات «الباقيات».. وجيل من «الصالحات»