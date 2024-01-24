تحت رعاية الرئيس السيسي.. «مدبولي» يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على أن يبدأ استقبال الزوار خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير 2024.

مواعيد معرض الكتاب 2024

تأتي الدورة الحالية تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن عالم المصريات «شخصية المعرض»، والكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال «شخصية معرض كتاب الطفل».

ملامح معرض الكتاب 2024

ويشارك في الدورة 1200 ناشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام، ويضم ما يقرب البرنامج الثقافي نحو 550 فعالية، تقام على مدار أيام المعرض.

كما استحدث المعرض هذا العام محورًا جديدًا بعنوان «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر «تقنيات الذكاء الاصطناعي»، ومؤتمر «الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، ومؤتمر «طه حسين»، ومؤتمر «نازك الملائكة».