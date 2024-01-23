هيئة المحطات النووية: «الضبعة» تقلل الانبعاثات الكربونية لمواجهة الاحتباس الحراري

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تعد من المشروعات العملاقة التي لها فوائد عديدة للاقتصاد المصري، فهي أحد مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وأحد الحلول الجوهرية لتقليل الانبعاثات الكربونية ومجابهة الاحتباس الحراري.

مشروع الضبعة له مردود إيجابي على فرص التشغيل والنمو الاقتصادي

وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى مشاركة شركة روساتوم في إنشاء مشروع محطة الضبعة، والذي اختير كأحد أفضل ثلاثة مشروعات من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم، لافتا إلى أن المشروع له مردود إيجابي على خلق فرص التشغيل والنمو الاقتصادي، وأن الطاقة النووية مجربة كمصدر لا يخلف أي نواتج كربونية، وتتميز المحطات بأنها تعمل على مدار 24 ساعة ومصممة للعمل لفترات متواصلة.

معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في مصر، وسينشأ في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وستتكون محطة الضبعة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً، والمطبقة بالفعل بمشروعات تعمل بنجاح في الوقت الحالي.