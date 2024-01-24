«التضامن» تتعاون مع الإمارات لعودة البرنامج الإذاعي «ليطمئن قلبي»

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، وحسن الشميلي، رئيس الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك، من خلال لجنة تنسيقية تشمل الجمعيات الأهلية لدى الإمارات، وتعمل اللجنة على تنظيم قواعد المساعدات لضمان حسن استهدافها للفئات المستحقة بمصر، ولضمان أثر تلك المساعدات على حياة المستفيدين منها.

تقديم الدعم الوافي

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على آلية تقديم المساعدات لمديري مديريات المحافظات المختلفة في مصر بالتنسيق مع مكتب وزيرة التضامن، كما تطرق اللقاء إلى عودة البرنامج الإذاعي «ليطمئن قلبي»، مع بث حس عربي مشترك يدعم المواطنين في القضايا الإنسانية.

وناقش الجانبان المصري والإماراتي تردي الأوضاع في غزة، ومتطلبات الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في تلك الأزمة، ووجّهت القباج الشكر للحكومة الإماراتية على حرصها على توجيه المساعدات الطبية والإغاثية للأهالي الفلسطينيين في القطاع والمناطق المستهدفة من هجمات العدوان الإسرائيلي، كما جرى التطرق للجهود والمساعي المصرية المبذولة في هذا الشأن.

تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية

وعلى صعيد آخر، استعرضت السفيرة مريم الكعبي، التجربة الإمارتية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتطوير في مبادرات المدارس الرقمية، بهدف مواجهة الدروس الخصوصية وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وهي تجربة أثبتت نجاحا كبيرا في أمريكا اللاتينية ودول أخرى.

من جانبها، أشادت سفيرة الإمارات، بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ العلاقات المصرية الإماراتية تشهد ازدهارا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.