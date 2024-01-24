مواني «اقتصادية قناة السويس» تستقبل 3 آلاف و414 سفينة خلال 2023

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانه الصادر صباح اليوم، أن المواني التابعة للهيئة شهدت نشاطًا لافتًا خلال عام 2023 من خلال استقبال 3 آلاف و414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن؛ حيث استقبلت مواني العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط ما إجماليه 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة، واستقبلت كلٌّ من مواني السخنة والأدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال العام.

وذكر البيان أن ميناء العريش البحري الذي شهد التشغيل الفعلي له في شهر أكتوبر من العام 2023 بدخول الحوض الأول للخدمة برصيفي (سيناء) البالغ طوله 250م، ورصيف (تحيا مصر) بطول نحو 1 كم، قد استقبل عدد 147 سفينة خلال العام لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 741 ألف طن تقريبًا، فضلًا عن الدور اللافت الذي لعبه ميناء العريش كأهم ميناء في شرق المتوسط في استقبال سفن المساعدات والمستشفيات العائمة القادمة من مختلف دول العالم لإغاثة فلسطين الشقيقة خلال الأزمة الراهنة.

ميناء شرق بورسعيد

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد المصنف في المركز العاشر عالميًّا في مواني الحاويات لعام 2022 وفق تقرير أصدره البنك الدولي، 1563 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 45,5 مليون طن وعدد حاويات 3,71 مليون حاوية مكافئة وذلك خلال عام 2023 مما يؤكد قدرة الميناء على تحقيق طفرة في الأداء من خلال أعمال التطوير التي يشهدها والتعاقدات على تشغيل المحطات والأرصفة التي عكفت الهيئة على اجتذابها.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 1263 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 4,78 مليون طن وعدد حاويات 456 ألف حاوية مكافئة خلال عام 2023.

وأفاد البيان أن ميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية قد شهد حركة تداول ملحوظة لعام 2023 باستقبال إجمالي 606 سفينة، بحمولة إجمالية متداولة 20,3 مليون طن تقريبًا، وعدد حاويات مكافئ وصل إلى 904 ألف حاوية مكافئة؛ حيث تنوعت السفن ما بين استقبال 376 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 9 مليون طن تقريبًا، و10 سفن بضائع عامة غير محواة بحمولة 19 الف طن و61 سفن صب جاف بحمولة 6.2 مليون طن، و117 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 5.2 مليون طن، و 42 سفينة سياحية، ليحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 21٪ ومعدل نمو للبضائع وصل إلى 12 ٪ مقارنة بمعدلات التداول بالميناء في عام 2022.

أما عن ميناء الأدبية فقد شهد تداول إجماليه 6.5 مليون طن حمولات، الذي يعادل نحو 80.4 ألف حاوية مكافئة TEU، من خلال استقبال الميناء 399 سفينة خلال عام 2023 تنوعت ما بين 158 سفينة بضائع عامة، و122 سفينة صب سائل، و73 صب جاف، و40 سفينة حاويات، و3 سفن حيوانات حية، و3 سفن أخرى.

واستقبل ميناء الطور التابع للهيئة والمطل على البحر الأحمر بالمنطقة الجنوبية عدد 12 سفينة بإجمالي حمولات بلغ نحو 95.2 ألف طن، ويعد الميناء متخصصًا في أنشطة صيانة سفن الخدمات البترولية وحفارات البترول لخدمة شركات بترول خليج السويس بشكلٍ رئيس.

والجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمواقعها المميزة على البحرين الأحمر والمتوسط قد نجحت في تحقيق معدلات تداول إيجابية بالرغم من التحديات السياسية جنوب البحر الأحمر التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة بتلك المنطقة والتي تؤثر بدورها على سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عما شهدته مواني المنطقة الاقتصادية في عام 2023 من نجاحٍ في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود خاصةً الوقود الأخضر؛ حيث قام ميناء شرق بورسعيد بتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر في أغسطس 2023 ما يعكس عزم الهيئة على تحقيق استراتيجيتها المتماشية مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية كافة للوصول بها لتصبح مراكز لوجستية عالمية تدعم سلاسل الإمداد ومختلف الأنشطة البحرية.