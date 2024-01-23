رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نقدم حوافز جيدة للمستثمرين

علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا التحرك داخلي من خلال استقطاب الشركات وهي شركات عاملة داخل السوق المصرية وتم التحدث مع 50 شركة واستقطاب الـ5 شركات والتي لديها رغبة في التوسع بمصر.

تقليل تكلفة الأرض

وأشار وليد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، على قناة دي ام سي، إلى أن هناك نوعين من الحوافز؛ مباشرة وهي الضريبة المعروفة، والحوافز غير المباشرة وهي الدخول مع المستثمر بقيمة الأرض كحصة عينية في بعض المشاريع وتقليل تكلفة الأرض والدخول مع المستثمر في دراسة الجدوى، ومساعدة أيضًا في الإنشاءات لبعض هذه المشروعات ليركز المستثمر على المعدات الخاصة به.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأوضح أن هذه الشركات التي تم التعاقد معها منها شركتان من تركيا و3 شركات مصرية يعملون في الملابس وصناعة الدواء وإعادة تدوير البلاستيك والأخشاب وهو ما يظهر عامل التنوع، مشددًا على أنه سيتم الحديث مع شركات أخرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية واستقطاب بعض المشروعات.

وأشار إلى أنه يتم تقديم الحوافز للمستثمر لتكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر تنافسية مع المناطق الاقتصادية الأخرى، موضحًا أنه يتم استخدام المنطقة الاقتصادية كمنصة للتصدير للأسواق المجاورة.