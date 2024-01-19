حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالطريق الدائري جنوب غرب المدينة، إذ ترأس الحملة اللواء أسامة العفش رئيس المجلس، وإيهاب بكير السكرتير العام، وقسم الإدارة الهندسية، والشؤون القانونية وإدارتي المتابعة والإشغالات والعلاقات العامة، بملاحقة عدد من المعتدين على أملاك الدولة بالطريق الدائري.

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس المجلس في بيان له، أنه تمت إزالة أسوار وأحواش، وبيوت تم بناؤها بأراضي الدولة، التي تعبر من أراضي مملوكة للدولة وتم الاستيلاء عليها من المواطنين.

فرض هيبة الدولة وملاحقة المعتدين

وأضاف رئيس المجلس أنه تمت إزالة الأسوار، وملاحقة المعتدين، وإعادة الأراضي، وفرض هيبة الدولة، بمناطق الطريق الدائري والشونة، ومحيط تلك المناطق

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، مشيرا أن تلك الإجراءات الصارمة القانونية التي يتم اتخذها، هي لردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على أملاك الدولة، من الخارجين عن القانون والمعتدين.

تسليم الأرض لشركة المياه والصرف الصحي

وأشار مجلس المدينة، إلى أنه تم تسليم أرض الشونة، ومحيطه والطريق الدائري لشركة المياه، حيث إنها مملوكة قانونيا لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

جاء هذا بتعليمات مباشرة من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي وجه مجالس المدن إلى فرض سيطرة الدولة، وردع المعتدين على أملاك الدولة، من خلال اجتماع المحافظة التنفيذي.